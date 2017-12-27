В Генштабе прокомментировали деятельность американской коалиции в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Коалиция, возглавляемая США, до вступления России в войну в Сирии не ставила перед собой задачи уничтожить "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), и не стремится к этому сейчас, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Мне кажется, коалиция не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Он пояснил, что "количество ударов международной коалиции все это время составляло 8-10 в день. Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60-70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам. А в периоды наивысшего напряжения – порядка 120-140 ударов в сутки".

"Только такими методами можно было сломать хребет международному терроризму на территории Сирии. А 8-10 ударов в день… Ну, видимо, цели у коалиции были другие. Цель-то ими в основном ставилась – борьба с (президентом Сирии Башаром) Асадом, а не с ИГИЛ", — сказал Герасимов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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