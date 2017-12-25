Россия отправила сирийским школьникам тысячи новогодних подарков

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Более 10 тысяч новогодних подарков со школьными принадлежностями было отправлено сирийским школьникам при поддержке российских губернаторов и юнармейцев, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Хотел спасибо сказать некоторым губернаторам, которые до этого являлись, не так давно, нашими сотрудниками. Они подготовили, отправили подарки нашим ребятам. И летчикам, и морской пехоте… А самое главное, что они поддержали ребят-школьников – детей, многие из которых не знают, что такое школа, и только начали ходить на занятия потому, что освободили массу городов, населенных пунктов", — сказал Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

Он отметил, что юнармейцы принимали в этом активное участие и также передали своим сирийским сверстникам новогодние подарки.