Богданов пояснил, как формируются списки приглашенных на конгресс по Сирии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва приглашает все сирийские группы на конгресс национального диалога в Сочи, списки приглашенных формируются с учетом позиций России, Ирана и Турции, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По итогам завершившегося накануне восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане, страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет в Сочи 19-20 января.

"Мы всех приглашаем. Всех участников, я имею в виду сирийцев, и в Астане, и в Женеве. Кто считает себя представителем сирийского народа и хочет участвовать, добро пожаловать", — сказал Богданов.

"Процесс работы над списками приглашенных сейчас в полном разгаре, с учетом мнения Тегерана и Анкары", — добавил Богданов.

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