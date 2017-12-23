Лаврентьев: на конгрессе нацдиалога Сирии ждут всех, кто настроен позитивно

АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи ожидают всех, кто настроен на позитив, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

"Если вы обратили внимание на совместное сейчас заявление Ирана, России и Турции, там сказано, что мы на конгрессе национального диалога ожидаем присутствие всех представителей сирийской оппозиции, но которые выступают за территориальную целостность, единство Сирии, суверенитет, независимость, за борьбу против "Исламского государства" *, за светский характер в том числе, хотя эта позиция подвергается определенному сомнению, но тем не менее", — сказал Лаврентьев.

По его словам, "если это люди, настроенные на позитив, то, конечно, мы готовы их принять, предоставить им возможность приехать".

"Если же они хотят использовать сочинскую площадку для того, чтобы в очередной раз выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти, то, я думаю, что им там не место, потому что ясно, что эти люди — сторонники продолжения вооруженной борьбы", — отметил он.

"Мы хотим, чтобы там поприсутствовали те, кто выступает исключительно за политический диалог. Чтобы спокойно сели, отбросили в сторону все предрассудки, собрались и поговорили, как им двигаться дальше", — заявил Лаврентьев.

На прошлой неделе в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки ожиданиям, раунд не принес видимых результатов — прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Оппозиция в свою очередь решила не менять свое заявление. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал Женеву-8 "упущенной золотой возможностью".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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