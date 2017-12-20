Москва призовёт де Мистуру активнее продвигать сирийское урегулирование

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская сторона призовёт спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, который в четверг прибудет в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу, более активно продвигать политический процесс в Сирии и активнее работать с оппозицией, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
"(Де Мистура приедет) для обсуждения всего комплекса вопросов, связанных с сирийским урегулированием с учётом итогов восьмого раунда в Женеве и перспективой созыва конгресса сирийского национального диалога", — сказал журналистам российский дипломат, говоря о целях визита де Мистуры в Москву.
"Будем призывать его более конструктивно и более активно продвигать политпроцесс, быть более сбалансированным в своих оценках, активнее работать с оппозицией, чтобы она не выставляла никаких предусловий для проведения диалога с правительственной делегацией", — пояснил Гатилов.
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