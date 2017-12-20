Москва призовёт де Мистуру активнее продвигать сирийское урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Архивное фото

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская сторона призовёт спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, который в четверг прибудет в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу, более активно продвигать политический процесс в Сирии и активнее работать с оппозицией, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"(Де Мистура приедет) для обсуждения всего комплекса вопросов, связанных с сирийским урегулированием с учётом итогов восьмого раунда в Женеве и перспективой созыва конгресса сирийского национального диалога", — сказал журналистам российский дипломат, говоря о целях визита де Мистуры в Москву.

"Будем призывать его более конструктивно и более активно продвигать политпроцесс, быть более сбалансированным в своих оценках, активнее работать с оппозицией, чтобы она не выставляла никаких предусловий для проведения диалога с правительственной делегацией", — пояснил Гатилов.

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