Асад намерен укреплять сотрудничество с Красным Крестом и Полумесяцем

БЕЙРУТ, 19 дек — РИА Новости. САР со всеми своими институтами делает все возможное, включая укрепление сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и Полумесяца, ради помощи гражданам, страдающим от террора, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с главой Международной федерации Красного Креста и Полумесяца Франциском Рука.

"Экономические санкции, навязанные сирийскому народу, стали причиной обострения гуманитарного кризиса в Сирии. Сирия со всеми ее институтами продолжает делать все, чтобы облегчить страдания своих граждан от преступлений, бесчеловечной практики террористических группировок. В том числе укрепляется сотрудничество с Международным союзом организаций Красного Креста и Полумесяца", — цитирует слова Асада пресс-служба президента САР.