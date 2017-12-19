России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии, для эффективного контроля необходимо сотрудничество спецслужб стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как напомнил российский лидер на встрече с руководителями спецслужб и органов безопасности стран СНГ, борьба с террором – это одно из основных направлений деятельности спецслужб.

"Что касается терроризма, здесь вам ничего говорить не нужно, вы и сами все знаете. Как раз от вас мы и получаем необходимую информацию по этим направлениям. Для нас чрезвычайно важно внимательно смотреть за тем, что происходит в этой сфере в мире. Ситуация очень обострилась. Для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских вооруженных сил, скажем, в Сирии", — сказал Путин.

"Мы понимаем, куда это все перетекает, и понимаем угрозы, которые это перетекание создает для наших государств, для наших народов. Поэтому так важно сотрудничество между нами", — сказал российский лидер.

Он поблагодарил присутствовавших на встрече за предоставляемую российским коллегам информацию и пообещал сделать все, чтобы своевременно информировать коллег из стран Содружества.

11 декабря Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

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