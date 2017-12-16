Богданов и Джамиль обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил ситуацию в Сирии с главой московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамилем, сообщает в субботу российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее в контексте завершившегося в Женеве 8-го раунда межсирийских переговоров под эгидой и при посредничестве ООН и подготовки к проведению в начале 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", — говорится в сообщении МИД.

В прошедший четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки высоким ожиданиям, раунд не принес видимых результатов — прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Оппозиция в свою очередь решила не менять свое заявление. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на пресс-конференции назвал этот раунд "упущенной золотой возможностью".

В следующем году в российском городе Сочи планируется провести конгресс национального диалога Сирии. С инициативой проведения таких переговоров выступил президент РФ Владимир Путин. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, участники конгресса сирийского национального диалога обсудят конституцию, подготовку выборов и восстановление страны.

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