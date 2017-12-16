ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу пообещал разобраться с инцидентами, в ходе которых российские и американские военные самолеты допускали сближение в небе над Сирией.
В то же время Мэттис подчеркнул, что канал по предотвращению конфликтных ситуаций между российскими и американскими военными в небе над Сирией "никогда не прекращал работу".
Ранее в Минобороны России опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирией. По информации ведомства, инцидент, произошедший 13 декабря, завершился после появления истребителя Су-35С ВКС России. F-22, отстреливавший тепловые ловушки для создания помех, удалился.
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