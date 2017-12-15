В Госдепе призвали Асада активнее участвовать в переговорах по Сирии

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. США отмечают конструктивный подход сирийской оппозиции на переговорах в Женеве по Сирии и призывают задействовать рычаги давления на президента САР Башара Асада, чтобы тот активнее участвовал в этих переговорах, говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на представителя ведомства Хезер Науэрт.

"Мы отмечаем конструктивное участие делегации сирийской оппозиции, которое отличается от политики обструкционизма и затягивания, проводимой делегацией от сирийского режима. Мы поддерживаем призыв (спецпосланника ООН Стаффана) де Мистуры к сторонникам режима, чтобы те использовали рычаги давления, чтобы убедить режим быть полностью вовлеченным в переговоры с оппозицией в Женеве", — говорится в сообщении.

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