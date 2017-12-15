В Дейр-эз-Зоре за сутки более 250 человек вернулись домой

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 250 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Дейр-эз-Зор за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор вернулось 252 человека. Всем прибывшим оказана адресная гуманитарная помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, сирийские саперы продолжают проверку территории провинции на наличие взрывоопасных предметов. За прошедшие сутки было проверено несколько объектов, среди которых водонапорная станция в населенном пункте Эль-Сальхиях.

Также российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Ард-эль-Джабурин провинции Хомс: были доставлены продукты питания общим весом 1900 килограммов, выданы 500 продовольственных наборов: рис, мясные консервы, сахар. В ходе проведения акции 36 жителей получили медицинскую помощь.

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