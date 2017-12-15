Операция России в Сирии восстановила баланс сил в регионе, заявили в Ливане

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия сыграла решающую роль в восстановлении баланса сил в Сирии и Ливане, начав операцию против террористов в САР, заявил министр по дела перемещенных лиц Ливана Таляль Арслан.

"Всегда исходим из той позиции, что роль России неоценима в регионе. Роль РФ в регионе Ближнего Востока и, в частности, Ливана неоценима, и результаты деятельности РФ в регионе отражаются на ситуации самым положительным образом, можно назвать ее спасительной и исторической. Российское присутствие в ближневосточном регионе вернуло баланс сил не только в Сирию, Ливан и сам регион Ближнего Востока, но и в мир в целом ", — заявил он на встрече с вице-спикером Совета Федерации РФ Ильясом Умахановым.

По словам министра, который также является председателем Демократической партии Ливана, участие России в ближневосточной политике "придает всем нам, представителям различных конфессий, народов региона, представителей партий, необходимые гарантии в развитии нашего будущего".

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