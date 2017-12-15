Бородавкин назвал цели конгресса нацдиалога Сирии

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. Конгресс национального диалога в Сирии, который, как ожидается, пройдет в Сочи, направлен на поддержку процесса урегулирования в Женеве, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Мы уверены, что точно так же, как в свое время запущенный в Астане процесс помог ООН продолжить работу на женевском треке, точно так же и Сочи имеет все шансы, для того чтобы помочь Женеве вновь обрести позитивную политическую динамику", — сказал Бородавкин.

"Так что говорить надо не "Сочи или Женева", а "Сочи и Женева", — добавил он.

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