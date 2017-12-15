Бородавкин назвал конгресс нацдиалога Сирии шансом, который нельзя упустить

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. На фоне итогов восьмого раунда межсирийских переговоров предстоящий конгресс нацдиалога становится шансом, который нельзя упустить, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"В этой ситуации, конечно, взгляды теперь обращены на российско-сирийскую инициативу по созыву конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Думаю, что это тот шанс, который ни сами сирийцы, ни основные игроки, которые участвуют в урегулировании сирийского конфликта, ни, конечно, ООН не должны упустить", — сказал Бородавкин.

По его словам, нужно, чтобы все подключились к активной подготовке конгресса, проработке состава участников, повестки дня и предположительных итогов этого мероприятия, как это делают Россия, Иран и Турция.

В четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки высоким ожиданиям, раунд не принес видимых результатов — прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Оппозиция в свою очередь решила не менять свое заявление. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на пресс-конференции назвал этот раунд "упущенной золотой возможностью".

Информированный источник в конце ноября сообщил РИА Новости, что предложенный президентом России Владимиром Путиным конгресс нацдиалога Сирии пройдет не ранее января, "скорее всего", в феврале. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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