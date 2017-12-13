Российские военные доставили почти две тонны продуктов жителям Хама

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 дек — РИА Новости. Российские военные доставили более 1,9 тонны продуктов мирным сирийским жителям в провинции Хама, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в провинции Хама, в ходе которой в населенный пункт Тайбет-Эль-Имам доставлена гуманитарная помощь общим весом 1,9 тонны (рис, мясные консервы, сахар), российскими военными медиками оказана медицинская помощь 43 жителям", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что военнослужащие военной полиции ВС России продолжают обеспечивать безопасность на контрольно-пропускных пунктах и беспрепятственное передвижение мирных жителей через границы зон деэскалации в обоих направлениях.

"Активное движение граждан фиксируется через границу зоны деэскалации № 4 "Южная" — за сутки через контрольно-пропускные пункты Дейр-Эль-Бакт и Эль-Куния проследовало 1 тысяча 225 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки в свои дома возвратились 336 человека, из них в провинциях Алеппо — 21, Дейр-эз-Зор — 298 и Хомс — 17 человек.

"Офицерами Центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями местной администрации проведен мониторинг инфраструктуры населенных пунктов Шабъя, Хутайта-Эт-Туркуман, Аль-Рука-Бия, Аль-Байда провинции Риф Дамаск, в ходе которого осуществлен анализ готовности населенных пунктов к возвращению беженцев и определены объекты, подлежащие восстановлению в первую очередь", — отмечает в сообщении.

На совместном заседании руководства центра и представителей оперативной группы Высшего национального комитета Сирии также была подтверждена готовность 15 населенных пунктов южных районов провинции Дейр-эз-Зор к приему беженцев.

Российские военные продолжают искать взрывоопасные предметы в населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор, освобожденных от террористов ИГ* (запрещена в РФ). Так, в населенном пункте Сальхиях были проверены элеватор и прилегающая к нему территория, обезврежены два самодельных взрывных устройства.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.