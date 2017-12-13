В Совфеде готовы одобрить соглашение о расширении базы в Тартусе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Совет Федерации готов одобрить соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе до конца года, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Если Госдума оперативно рассмотрит документ, мы готовы одобрить его до конца года", — сказал сенатор.

Он выразил уверенность в том, что соглашение будет поддержано сенаторами.

В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение действует 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.

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