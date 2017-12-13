США находятся в Сирии без правовых оснований, заявил Рябков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США находятся в Сирии без правовых оснований, они пренебрегают нормами международного права, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они (США — ред.) вошли в Сирию, не имея приглашения законного правительства этой страны и не имея решения Совета безопасности ООН. Они находятся там без правовых оснований. Соответственно, мы из этого исходили и будем исходить. Это отражение в целом пренебрежительного отношения, столь свойственного Вашингтону, особенно современному Вашингтону, к нормам и требованиям международного права", — сказал российский дипломат журналистам.

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