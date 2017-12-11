Практически вся территория Сирии освобождена от террористов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Территория Сирии практически освобождена от террористов, задача, которую надо было решать с широким использованием вооруженных сил РФ, в целом выполнена, заявил президент РФ Владимир Путин.

"При содействии российских Воздушно-космических сил практически вся территория страны освобождена от террористов. Считаю, что задачи, которые необходимо было решать с широким использованием российских вооруженных сил, в целом выполнены",- заявил Путин по итогам переговоров со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В понедельник утром Путин побывал на авиабазе Хмеймим и объявил о выводе значительной части российского контингента из САР.

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