Решение о выводе российской группировки из Сирии легитимно, заявил Косачев

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сегодняшнее решение о выводе группировки ВКС РФ из Сирии, как и предыдущее — об использовании ВС РФ, принималось по согласованию с президентом Сирии, это единственно легитимный формат, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Принципиально важно, что нынешнее решение, как и предыдущее, принималось по согласованию с президентом Сирии. Только такой формат легитимен, и именно он должен быть единственно возможным для любого военного присутствия зарубежных государств на территории Сирии", — сказал РИА Новости Косачев.

"Дальше необходимо всемерно содействовать политическому процессу на основе решений СБ ООН и используя все имеющиеся механизмы — женевский, астанинский и, будем надеяться, сочинский", — добавил сенатор.

Со своим коллегой согласен и член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. По его словам, далее необходимо политическое урегулирование в Сирии, "создание условий для диалога сторон и международные гарантии".

По мнению сенатора, все эти факторы присутствуют, "на это и расчет".

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

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