Путин и Асад встретились с летчиками ВКС и обсудили боевую работу пилотов

ХМЕЙМИМ, 11 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, его сирийский коллега Башар Асад встретились с летчиками авиагруппы ВКС России на стоянке боевых самолетов на аэродроме Хмеймим в Сирии.
"Техника очень надежная", — сказал Путин.
Асад в свою очередь также выразил благодарность российским военным.
"Все время летчики в воздухе, огромное вам спасибо", — сказал он.
Путин поблагодарил их за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
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