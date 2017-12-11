Путин и Асад встретились с летчиками ВКС и обсудили боевую работу пилотов

ХМЕЙМИМ, 11 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, его сирийский коллега Башар Асад встретились с летчиками авиагруппы ВКС России на стоянке боевых самолетов на аэродроме Хмеймим в Сирии.

В ходе разговора обсуждалась боевая работа летчиков и тактико-технические характеристики самолетов.

"Техника очень надежная", — сказал Путин.

Асад в свою очередь также выразил благодарность российским военным.

"Все время летчики в воздухе, огромное вам спасибо", — сказал он.

Путин поблагодарил их за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.

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