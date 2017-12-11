Россия зафиксировала четыре нарушения в Сирии за сутки, Турция - два

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь в течение суток оказана 14 местным жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Днейбе провинции Хама и Таджар-Амир провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2305.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.