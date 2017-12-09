РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Российские саперы рассказали о разминировании освобожденных районов Сирии

08:4209.12.2017
(обновлено: 08:43 09.12.2017)
01080
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 дек — РИА Новости. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России продолжают разминирование недавно освобожденных районов Сирии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп обвинил Обаму в том, что из-за него Россия участвует в делах Сирии
"Очень много самодельных взрывных устройств в виде детских игрушек, пачек сигарет, тут можно перечислять бесконечно. Каждый предмет, каждая кочка, каждый камень проверяется сапером, и не одним", — рассказал журналистам командир отделения сводного отряда разминирования Евгений Мысак, который обезвреживает взрывные устройства в провинции Дейр-эз-Зор.

В начале декабря сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили последние подконтрольные террористам населенные пункты в провинции Дейр-эз-Зор, очистив территорию Сирии от бандформирований "Исламского государства"*.

Отступая, боевики старались минировать все, что возможно. В частности, журналистам был продемонстрирован внедорожник, заполненный сотнями килограммов взрывчатки, а также заминированная бронетехника и десятки мин-ловушек, замаскированных под бытовые предметы.

"Любое взрывное устройство, если оно самодельное, — это очень творческий процесс, и раньше более простая схема была — можно было ориентироваться на газовые баллоны, огнетушители. А как показывает практика последнего времени, фугасы минируют под камни. Работают "товарищи" с противоположной стороны достаточно изощренно, вплоть до того, что есть вещи, которые нацелены на детей — блестящие вещи, привлекающие внимание, игрушки. Это основа "минного маркетинга", — пояснил заместитель командира сводного отряда разминирования Богдан Миронов.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Обеспечение водой

Участники митинга в Донецке, который прошел в День ООН. Собравшиеся обратились к представителям ООН с требованием: активно фиксировать нарушения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Гуманитарная блокада" Донбасса со стороны ООН: зачем и почему?
В первые дни после освобождения столицы провинции — города Дейр-эз-Зор — российские саперы проверили более 8 км дорог, 8 зданий, территорию площадью примерно 3 гектара. При этом было обнаружено и уничтожено около полутора тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных мин.

После завершения разминирования в черте города жителей нужно было обеспечить самым необходимым. В первую очередь, им нужна была питьевая вода. Российские военные в кратчайшие сроки перебросили сюда мобильную станцию очистки воды. Всего за час она делает пригодной для питья до 10 тысяч литров. Такие станции направлены во многие населенные пункты провинции.

"Данная машина выдаёт очень качественную воду, очищает практически от всех отравляющих веществ, в том числе и от боевых", — рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода Алексей Волков.

Обучение и новейшая техника

Житель Латакии. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Пучков
Жители Латакии встретили ликованием новость о разгроме ИГ* в Сирии
Российские военные сами выходят на разминирование и одновременно обучают сирийских коллег в филиале международного противоминного центра. Так, российские специалисты подготовили более 740 саперов из состава сирийской армии, которые успешно очищают освобожденные районы страны от мин.

В ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

Отряды разминирования оснащены новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун" и "Рысь". Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.

Кроме того, в разминировании принимают участие расчеты минно-розыскной службы.

Промежуточные итоги 

Портрет президента Башара Асада в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Выполнили задачу: Генштаб объявил об окончательном разгроме ИГ* в Сирии
По данным Минобороны, по состоянию на 9 декабря российские саперы и их сирийские коллеги разминировали более 14 тысяч километров автомобильных дорог, более 17 тысяч зданий и сооружений. Они очистили от мин территорию площадью более 6,5 тысячи гектаров и обезвредили более 100 тысяч взрывоопасных предметов и более 30 тысяч самодельных взрывных устройств.

В провинции Дейр-эз-Зор уже разминировано 246 км автомобильных дорог, 1,86 тысячи зданий и сооружений, обезврежено почти 45 тысяч взрывоопасных предметов и более 8 тысяч самодельных взрывных устройств. От мин очищена территория площадью 1,24 тысячи гектаров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена