Российские саперы рассказали о разминировании освобожденных районов Сирии

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 дек — РИА Новости. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил России продолжают разминирование недавно освобожденных районов Сирии.

"Очень много самодельных взрывных устройств в виде детских игрушек, пачек сигарет, тут можно перечислять бесконечно. Каждый предмет, каждая кочка, каждый камень проверяется сапером, и не одним", — рассказал журналистам командир отделения сводного отряда разминирования Евгений Мысак, который обезвреживает взрывные устройства в провинции Дейр-эз-Зор.

В начале декабря сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили последние подконтрольные террористам населенные пункты в провинции Дейр-эз-Зор, очистив территорию Сирии от бандформирований "Исламского государства"*.

Отступая, боевики старались минировать все, что возможно. В частности, журналистам был продемонстрирован внедорожник, заполненный сотнями килограммов взрывчатки, а также заминированная бронетехника и десятки мин-ловушек, замаскированных под бытовые предметы.

"Любое взрывное устройство, если оно самодельное, — это очень творческий процесс, и раньше более простая схема была — можно было ориентироваться на газовые баллоны, огнетушители. А как показывает практика последнего времени, фугасы минируют под камни. Работают "товарищи" с противоположной стороны достаточно изощренно, вплоть до того, что есть вещи, которые нацелены на детей — блестящие вещи, привлекающие внимание, игрушки. Это основа "минного маркетинга", — пояснил заместитель командира сводного отряда разминирования Богдан Миронов.

Обеспечение водой

В первые дни после освобождения столицы провинции — города Дейр-эз-Зор — российские саперы проверили более 8 км дорог, 8 зданий, территорию площадью примерно 3 гектара. При этом было обнаружено и уничтожено около полутора тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных мин.

После завершения разминирования в черте города жителей нужно было обеспечить самым необходимым. В первую очередь, им нужна была питьевая вода. Российские военные в кратчайшие сроки перебросили сюда мобильную станцию очистки воды. Всего за час она делает пригодной для питья до 10 тысяч литров. Такие станции направлены во многие населенные пункты провинции.

"Данная машина выдаёт очень качественную воду, очищает практически от всех отравляющих веществ, в том числе и от боевых", — рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода Алексей Волков.

Обучение и новейшая техника

Российские военные сами выходят на разминирование и одновременно обучают сирийских коллег в филиале международного противоминного центра. Так, российские специалисты подготовили более 740 саперов из состава сирийской армии, которые успешно очищают освобожденные районы страны от мин.

В ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

Отряды разминирования оснащены новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун" и "Рысь". Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.

Кроме того, в разминировании принимают участие расчеты минно-розыскной службы.

Промежуточные итоги

По данным Минобороны, по состоянию на 9 декабря российские саперы и их сирийские коллеги разминировали более 14 тысяч километров автомобильных дорог, более 17 тысяч зданий и сооружений. Они очистили от мин территорию площадью более 6,5 тысячи гектаров и обезвредили более 100 тысяч взрывоопасных предметов и более 30 тысяч самодельных взрывных устройств.

В провинции Дейр-эз-Зор уже разминировано 246 км автомобильных дорог, 1,86 тысячи зданий и сооружений, обезврежено почти 45 тысяч взрывоопасных предметов и более 8 тысяч самодельных взрывных устройств. От мин очищена территория площадью 1,24 тысячи гектаров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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