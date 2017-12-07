Оппозиция Сирии приветствует призыв России к прямым переговорам с Дамаском

КАИР, 7 дек — РИА Новости. Представитель сирийского оппозиционного "Комитета по переговорам" Фирас аль-Халиди приветствовал призыв России к проведению прямых переговоров делегации сирийского правительства и оппозиции в Женеве.

"Впервые мы чувствуем серьезное давление со стороны России на делегацию (сирийского) режима с целью его вовлечения в политический процесс", — сказал аль-Халиди РИА Новости.

По его словам, в оппозиции надеются, что Россия продолжит поддерживать переговорный процесс в Женеве, чтобы обеспечить вовлеченность сирийского правительства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Вене с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном заявил, что обе стороны согласны в том, что оппозиция и власти Сирии должны отказаться от предварительных условий и начать прямые переговоры.

На этой неделе после длинных выходных переговоры в Женеве возобновились — но без делегации Дамаска. Ожидается, что она вернется в Женеву лишь 10 декабря. Основные надежды эксперты связывают с тем, что делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления.

В ходе первой части нынешнего раунда спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура оценил подход объединённого СКП как конструктивный, в отличие от непримиримых позиций бывшего Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.

Основная дискуссия на встречах до 15 декабря, как ожидается, будет вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон.

Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части "Женевы-8".

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