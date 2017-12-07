Оппозиция Сирии попросила Россию поспособствовать эвакуации людей из Гуты

ЖЕНЕВА, 7 дек — РИА Новости. Официальный представитель делегации объединенной оппозиции на переговорах в Женеве Басма Кодмани обратилась с просьбой к РФ поспособствовать медицинской эвакуации более чем 400 человек из Восточной Гуты.

"Находясь здесь, в Женеве, мы видим, что обсуждает целевая группа по гуманитарному доступу МГПС. Мы потребовали у участников группы эвакуировать более 400 человек в Восточной Гуте. Это нужно сделать немедленно. Так что мы просим Россию использовать свой вес и возможность оказать давление на режим (президента Башара Асада — ред.) и обеспечить эвакуацию этих людей, потому что это очень срочный вопрос", — сказала Кодмани.

Ранее в четверг спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в вопросе эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты прогресса не наблюдается. В то же время помощник спецпосланника Ян Эгеланн заявил, что ООН обладает списком, в котором 494 человека, нуждающихся в срочной медицинской эвакуации из Восточной Гуты.

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