Лавров обсудил с Тиллерсоном преодоление конфликта в Сирии

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном преодоление конфликта в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждались дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии через налаживание устойчивого переговорного процесса с участием всех сирийских политических сил, в том числе в рамках "Женевского процесса" и в формате предстоящего в Сочи Конгресса национального диалога, при одновременном завершении разгрома международных террористических группировок", — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, "Лавров акцентировал, что только сами сирийцы вправе определить свое будущее. Государственный суверенитет САР и ее территориальная целостность должны строго соблюдаться".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>