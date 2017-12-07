Операцию против ИГ* на берегу Евфрата спланировал российский штаб в Сирии

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Операцию по разгрому террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата и восстановление контроля над границей с Ираком спланировал штаб группировки войск РФ в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он рассказал, что 3 декабря формирования народного ополчения восточных племен Евфрата и курдские отряды завершили разгром террористов ИГ* на восточном берегу Евфрата и восстановили контроль над сирийско-иракской границей.

"Эта операция была спланирована штабом российской группировки войск в Сирии и проводилась под непосредственным руководством Объединенного оперативного штаба, развернутого в населенном пункте Сальхиях", — сказал Рудской.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, в состав штаба, помимо российских военных советников, вошли командиры отрядов восточных племен Евфрата и курдских отрядов. Он подчеркнул, что при освобождении этой территории самолеты ВКС РФ действовали как с аэродрома Хмеймим, так и с аэродрома Дейр эз-Зор.

* Террористическая организация, запрещена в России

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