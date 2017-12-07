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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии окончательно разгромили ИГ*

13:1207.12.2017
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© AP Photo / Alexander KotsУлицы города Алеппо, Сирия. Архивное фотоУлицы города Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Kots

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена, подчеркнул он.

Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Боевикам ИГ* позволили покинуть Ракку по требованию США, сообщили СМИ
С аналогичным заявлением выступили в российском Генштабе. Войска генерала Сухела и пятого добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, рассказал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

После освобождения населенных пунктов Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха они соединились с правительственными силами, наступавшими с юга.

Кроме того, Герасимов отметил большой вклад в разгром ИГ* курдских отрядов самообороны.

Начальник Генштаба заявил, что возглавляемая США коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористической группировки. По его словам, работа коалиции до вмешательства России привела к критическому положению 70% территории Сирии находилось под контролем ИГ*.

В 2017 году коалиция освободила только город Ракка, на осаду и штурм которого потребовалось 11 месяцев. При этом глава Генштаба отметил, что авиаудары коалиции уничтожили 90% города, который стал непригодным для жизни.

Малика Иноркаева
© РИА Новости / Марина Луковцева
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По словам Герасимова, теперь Минобороны готово помочь США в борьбе с террористами на западе Ирака. Он указал на то, что важно не дать ИГ* возможность перегруппировать силы в этом регионе.

Как рассказал депутат Юрий Швыткин, взаимодействие Москвы и Дамаска продолжится и после выведения из Сирии российских войск.

Сомнения Пентагона

Несмотря на это, представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что не согласен с позицией России о разгроме "Исламского государства*".

"Поскольку это не правда. ИГ* не побежден", объяснил свою позицию Пэхон.

В Минобороны, в свою очередь, ответили на эти заявления. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал слова Пентагона искусственным предлогом для того, чтобы в Сирии остались американские военные.

Боевики группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo / Militant Website
"Аллах меня спас". Кто ждет возвращения боевиков ИГ* из Сирии
В ведомстве напомнили представителю американского военного ведомства, что зарождение экспансии в Ираке и вторжение в Сирию ИГ* происходило при молчаливом невмешательстве Пентагона.

Также отмечается, что обстановку в Сирии удалось стабилизировать, а теперь и полностью разгромить ИГ* именно благодаря российской военной операции, начавшейся с 30 сентября 2015 года.

Новый геополитический статус России

Победное завершение операции в Сирии означает, что российские ВС и ОПК могут успешно решать любую задачу по защите интересов страны, считает член общественного совета при министерстве обороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Причем мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, мы не ищем конфронтации, но там, где наши национальные интересы поставлены под угрозу, где требуется защитить наших союзников, мы делаем это, прежде всего, с опорой на политическую волю, военную мощь и новое оружие", добавил он.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Патриарх Антиохии связал активизацию ИГ* с "политикой ряда великих держав"
Коротченко отметил, что, "безусловно, сирийская операция показала не только возможности военной техники, но и наглядно продемонстрировала боевой дух российских военнослужащих".

По словам эксперта, с геополитической точки зрения победа в Сирии означает возвращение России в клуб сверхдержав.

Российские военные возможности сегодня сопоставимы с возможностями США, подчеркнул он.

"Поэтому сирийская операция это бриллиант в современной истории России, в истории наших военных побед", заключил Коротченко.

Партизанская война

Оставшиеся недобитые боевики будут вести партизанскую войну, считает сенатор Виктор Бондарев.

"Важная задача — препятствование разрастанию терроризма <…> Необходимо усилить контроль за направлениями вероятной миграции остатков сирийских радикальных исламистов: Ираком, Турцией, Египтом", заявил Бондарев.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
ИГ* фактически выдавлена из Сирии и Ирака, заявил Трамп
Он также отметил, что порядок в Сирии будут поддерживать правительственные войска при поддержке российских ВКС, которые останутся на базе в Хмеймиме.

Борьба с идеологией

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская подняла другой вопрос: как бороться с идеологией исламистов после военной победы над ними.

"Мы здесь должны, очевидно, подходить с двух позиций. Первая достигнута боевая победа в Сирии? Да, достигнута. Достигнута победа над "Исламским государством"? Нет, пока нет", отметила собеседница агентства.

Очевидность победы

Победа над ИГ* в Сирии была очевидна, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД России Юрий Зинин.

"То, что мы видели на протяжении последних месяцев и недель, сужалась территория, контролируемая ИГИЛ* и близкими к ней образованиями, расширялась территория, контролируемая законным правительством, при содействии российских ВКС", отметил он.

По словам эксперта, надо залечивать раны Сирии и начинать новый этап в истории этой древней страны этап восстановления, превращения ее в такое современное государство.

Разрушенная улица в Кобани. Архивное фото
© AP Photo / Jake Simkin
Глава СПЧ о разгроме ИГ*: помогли Сирии в войне, должны помочь и в мире
Как сказал Зинин, проблема дальнейшего политического урегулирования будет связана с принятием конституции, проведением выборов и, конечно, возвращением беженцев.

"Предстоит и Сирии, и ее союзникам большая работа, которая потребует немало усилий и дипломатических, и экономических и прочих", заключил эксперт.

В свою очередь, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что разгромом террористов ИГ* положено реальное начало политическому урегулированию в Сирии.

"Конгресс национальных сил, скорее всего, покажет, насколько общество готово сегодня сплотиться, чтобы поднять экономику, социальную инфраструктуру, решить культурные и гуманитарные проблемы, чтобы Сирия развивалась в полном объеме как государство, которое отстояло свой суверенитет", сказал Андрей Кошкин.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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