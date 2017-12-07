Дамаск обвинил США и Саудовскую Аравию в переносе конгресса по Сирии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Конгресс нацдиалога Сирии не удалось провести в Сочи в этом году из-за действий США, Саудовской Аравии и Турции, заявил РИА Новости сирийский министр национального примирения Али Хайдар.
"Началась большая война против Сочи", — отметил Хайдар.
Он считает, что "враги Сирии" пришли в бешенство от перспективы проведения конгресса — они хотят вести мирный процесс по "заминированному" женевскому пути. По мнению министра, организаторы женевских переговоров, например спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, выступают не с нейтральных позиций.
С точки зрения Хайдара, конгресс перенесли на 2018 год из-за необходимости обеспечить условия для его успеха.
Дату начала конгресса официально пока не определили. В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил, что ее назовут, когда сформируется список участников встречи.
Ранее сообщалось, что она может состояться или 18 ноября, или 2 декабря. В конце ноября источник сказал РИА Новости, что конгресс пройдет не ранее января — скорее всего, в феврале.