Дамаск обвинил США и Саудовскую Аравию в переносе конгресса по Сирии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Конгресс нацдиалога Сирии не удалось провести в Сочи в этом году из-за действий США, Саудовской Аравии и Турции, заявил РИА Новости сирийский министр национального примирения Али Хайдар.

По его словам, три страны, несмотря на заявления о позитивном отношении к встрече, "сыграли негативную роль, поставив невозможные условия" для некоторых участников.

"Началась большая война против Сочи", — отметил Хайдар.

Он считает, что "враги Сирии" пришли в бешенство от перспективы проведения конгресса — они хотят вести мирный процесс по "заминированному" женевскому пути. По мнению министра, организаторы женевских переговоров, например спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, выступают не с нейтральных позиций.

С точки зрения Хайдара, конгресс перенесли на 2018 год из-за необходимости обеспечить условия для его успеха.

Мероприятие предложил провести президент Владимир Путин. Для участия пригласили все этнические и конфессиональные группы Сирии, внутреннюю и внешнюю оппозицию, руководство страны, а также, в качестве наблюдателей, представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Ожидается, что на встрече создадут комиссию для разработки новой конституции.

Дату начала конгресса официально пока не определили. В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил, что ее назовут, когда сформируется список участников встречи.

Ранее сообщалось, что она может состояться или 18 ноября, или 2 декабря. В конце ноября источник сказал РИА Новости, что конгресс пройдет не ранее января — скорее всего, в феврале.