МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Взаимодействие РФ и САР будет продолжено и после выведения из Сирии российских войск, в том числе в военной области, заявил РИА Новости глава зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Взаимодействие дальнейшее с Сирией будет в том числе и в военной области, мы это не скрываем, и в социальной", — заявил Швыткин.

По его словам, взаимодействие между двумя странами будет продолжаться, "потому что мы не исключаем вылазки различный отдельных групп ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ — ред.)".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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