Россия сохранит тесные отношения с Сирией после вывода ВКС, заявил Слуцкий

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия после полного выведения своих ВКС из Сирии будет сохранять тесные отношения с Дамаском, чтобы восстановить инфраструктуру страны и консолидировать усилия государств, которые хотели бы в этом помочь, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы даже после того, как наши войска будут полностью выведены в обозримом будущем, будем сохранять теснейшие отношения. Мы как никакая другая страна протянули Сирии руку помощи в противодействии силам международного терроризма", — заявил Слуцкий.

Кроме того, по его словам, Россия будет восстанавливать объекты разрушенной инфраструктуры Сирии и " консолидировать усилия тех стран, которые хотели бы в этом благородном деле участвовать".

Слуцкий также отметил, что нахождение войск РФ в Сирии — вопрос межправительственных соглашений, если правительство САР отзовёт свою просьбу, значит они будут выведены.

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