ООН будет работать над резолюцией по трансграничным поставкам помощи Сирии

ООН, 5 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ближайшее время начнет работать над проектом резолюции по трансграничной доставке гуманитарной помощи в Сирию, заявил постпред Японии при ООН, председатель Совета Коро Бешо.

Совет Безопасности в рамках закрытых консультаций во вторник обсудил вопрос о трансграничных поставках гуманитарной помощи в Сирию. С докладом о проведении гуманитарных операций выступил замгенсека ООН Марк Лоукок.

"Члены Совета обсудили взгляды относительно дальнейших действий по резолюции 2165", — сообщил Бешо. Он подчеркнул, что "авторы проекта резолюции вскоре его распространят". При этом он подчеркнул, что члены СБ "разделяют взгляды, что гуманитарная поддержка ООН необходима".

Ранее представители РФ уже критиковали действующий с июля 2014 года режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Он истекает 10 января 2018 года.

На заседании СБ ООН 29 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что система трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию ущемляет суверенитет страны, а потому сохраняться не может и должна быть пересмотрена.

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