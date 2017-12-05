Еще 5 населенных пунктов присоединились к режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Еще пять населенных пунктов присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"В результате совместной работы офицеров ЦПВС, Комитета национального примирения зоны деэскалации №2 "Хомс" и представителей местных администраций подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий пяти населённых пунктов провинции Хомс, находящихся вне зоны деэскалации", — говорится в сообщении.

За присоединение к мирному процессу проголосовали жители населённых пунктов Дминет-Эль-Гарбия, Буэйдет-Эш-Шаркия, Дабъа, Кокаран и Дминет-Эш-Шаркия провинции Хомс.

Также офицеры Центра провели рабочую встречу с представителями администрации провинции Хама и населённого пункта Суран. Во время встречи они обсудили вопросы ремонта и восстановления повреждённой от действий террористов инфраструктуры поселка и определили социально-значимые объекты, которые необходимо восстановить в первую очередь.