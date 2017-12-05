В ГД считают неприличной попытку США выдать успехи России в Сирии за свои

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Попытка представителя Пентагона выдать успехи России в борьбе с террористами в Сирии за победу США и коалиции выглядит неприлично, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Пентагон в понедельник отказался прокомментировать по существу информацию Минобороны России о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но уточнил, что приписывает большую часть заслуг в освобождении территории Сирии коалиции под руководством США, а не России.

"Попытка представителя Пентагона выдать успехи России в борьбе с террористами в Сирии за победу США и возглавляемой ими коалиции выглядит неприлично для военного ведомства США и вызывает сомнения в профессионализме господина Пэхона. Военному человеку не пристало присваивать чужие боевые заслуги и заниматься мошенничеством", — сказал РИА Новости Железняк.

Он подчеркнул, что вряд ли руководство Пентагона находится в неведении об истинном положении дел и расстановки сил в Сирии. "Заявления Пентагона ложатся в общую канву гибридной войны против России, которую как раз поддерживают американские ястребы, не настроенные на сотрудничество, не желающие признавать собственных поражений и требующие все больше денег на войну, где бы она ни была", — добавил он.

Железняк подчеркнул, что США со своей коалицией не сумели продемонстрировать никаких значимых результатов в борьбе с террористами в Сирии.

"Вместо объединения усилий и формирования единого фронта борьбы с терроризмом, к чему неоднократно призывала наша страна, американская коалиция устраивала провокации, осуществляла ковровые бомбардировки жилых кварталов сирийских городов, заигрывала с так называемыми "умеренными" террористами, препятствуя скорейшему разгрому террористических группировок, оказывала давление на международные организации в попытке бездоказательно обвинить сирийское правительство", — сказал парламентарий.

По его мнению, США прекрасно понимают, что остались в Сирии не у дел и это вызывает у них сильное раздражение на фоне очевидных успехов сирийских и российских военных и дипломатов.

"Как бы ни старались в Пентагоне, сирийцам и мировому сообществу очевидно, что именно благодаря усилиям российских ВКС и правительственных войск Сирии разгром террористов близится к концу. Не добившись никаких значимых успехов в сирийской кампании, Пентагон ищет оправдание постоянно растущим военным расходам, используя для этого привычные им методы, искажая события, фабрикуя ложь и пытаясь выдавать чужие заслуги за свои", — заключил он.