SDF заявили о координации действий с Россией в Дейр-эз-Зоре

КАИР, 5 дек — РИА Новости. Сирийские демократические силы (SDF) координируют свои действия с российскими военными в районе Дейр-эз-Зора, заявила РИА Новости официальный представитель Женских сил самообороны, входящих в SDF, Несрин Абдалла.

"Действует наш совместный с российскими силами оперативный штаб… Операция в Дейр-эз-Зоре расширяется", — сказала собеседник агентства. При этом, по ее словам, никаких совместных действий с правительственные силами Сирии не ведется. Несрин Абдалла также пояснила, что российские военные обеспечивают безопасность на линии соприкосновения оппозиционных и правительственных сил Сирии.

"Мы все понимаем, что Россия обладает весом в регионе, военной мощью, которая может справиться с террористами", — сказала представитель SDF.

Она выразила надежду, что Россия также заложит основу для политического урегулирования в Сирии.

Ранее российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата.

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