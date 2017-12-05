В Женеве возобновились межсирийские переговоры без делегации Дамаска

ЖЕНЕВА, 5 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновил свою работу после длинных выходных, однако спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре пока придется разговаривать только с делегацией объединенной сирийской оппозиции. Делегация Дамаска во вторник не прилетела в Швейцарию.

Как ожидается, вторая часть Женевы-8 продлится до 15 декабря.

Едет — не едет

Делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари 1 декабря заявила о завершении своего участия в восьмом раунде межсирийских переговоров. Решение о том, вернется ли она в Женеву, будет принято в Сирии, добавил он.

По официальной версии причиной отъезда стало заявление конференции Эр-Рияд-2, в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада. По мнению Дамаска – это является предварительным условием для переговоров, что "безответственно" и подрывает усилия де Мистуры.

Со своей стороны официальный представитель объединенной делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди заявил, что отъезд из Женевы делегации правительства "является предварительным условием".

"Основной идеей нынешнего раунда в Женеве является отсутствие выставления предварительных условий. Если кто-то приезжает на этот раунд, но говорит, что может не вернуться для продолжения, это выставление условий, и это безответственно", — заявил он, отметив, что делегация оппозиции останется в Женеве до окончания раунда.

Тем не менее, по данным РИА Новости, делегация Дамаска все же вернется в Женеву. Спецпосланник ООН пригласил ее возобновить дискуссии 6 декабря. В сложившейся ситуации, однако, более реалистичным видится приезд делегации лишь 11 декабря. Таким образом, у ООН останется меньше дней на обсуждение вопросов, которые оказывают реальное влияние на урегулирование, что сыграет на руку Дамаску.

За это время есть шанс на то, что и делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления. На это рассчитывают и в Москве. Ведь в ходе первой части нынешнего раунда де Мистура оценил подход объединённого СКП как конструктивный и готовый к обсуждениям, в отличие от непримиримых позиций бывшего Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.

Политпереход и выборы

Основная дискуссия на предстоящих до 15 декабря встречах, как ожидается, будет вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. По сравнению с версией от 24 марта 2016 года, в нем были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе.

Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части Женевы-8.

В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов. Именно эти две темы не хотят обсуждать в Дамаске, настаивая на теме борьбы с терроризмом, как приоритетной для переговоров в Женеве.

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