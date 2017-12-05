В Женеве возобновились межсирийские переговоры без делегации Дамаска

ЖЕНЕВА, 5 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновил свою работу после длинных выходных, однако спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре пока придется разговаривать только с делегацией объединенной сирийской оппозиции. Делегация Дамаска во вторник не прилетела в Швейцарию.
Как ожидается, вторая часть Женевы-8 продлится до 15 декабря.
Едет — не едет
По официальной версии причиной отъезда стало заявление конференции Эр-Рияд-2, в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада. По мнению Дамаска – это является предварительным условием для переговоров, что "безответственно" и подрывает усилия де Мистуры.
Со своей стороны официальный представитель объединенной делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди заявил, что отъезд из Женевы делегации правительства "является предварительным условием".
"Основной идеей нынешнего раунда в Женеве является отсутствие выставления предварительных условий. Если кто-то приезжает на этот раунд, но говорит, что может не вернуться для продолжения, это выставление условий, и это безответственно", — заявил он, отметив, что делегация оппозиции останется в Женеве до окончания раунда.
За это время есть шанс на то, что и делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления. На это рассчитывают и в Москве. Ведь в ходе первой части нынешнего раунда де Мистура оценил подход объединённого СКП как конструктивный и готовый к обсуждениям, в отличие от непримиримых позиций бывшего Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.
Политпереход и выборы
Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части Женевы-8.
В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов. Именно эти две темы не хотят обсуждать в Дамаске, настаивая на теме борьбы с терроризмом, как приоритетной для переговоров в Женеве.
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