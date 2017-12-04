МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Нынешние договоренности между российскими военными и сирийскими курдами по взаимодействию на левом берегу Евфрата говорят о постепенной потере США контроля над ситуацией в регионе, считает заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, был приглашен представитель группировки войск РФ. На собрании представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Для взаимодействия с отрядами ополчения создан Объединенный оперативный штаб, в его состав вошли военные РФ и представители восточных племен Евфрата. При этом курдская сторона подчеркнула, что члены Комитета по Евфрату рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии.

"Сирийские курды, как и предполагалось, пошли на контакт с российскими военнослужащими ввиду того, что для них сейчас фактически нет выбора. Потому что совершенно понятно, что они не могут договариваться ни с Ираном, ни с Турцией, а позиция США противоречива", — заявил Евсеев РИА Новости.

По его словам, с одной стороны, американцам не на кого опереться в этом районе, кроме сил демократической Сирии, костяк которой представляют именно сирийские курды, "поэтому они должны бы были их поддерживать".

"Но при этом США пытаются заигрывать с Турцией, и поэтому делают заявления, что США прекращают поставки вооружения сирийским курдам, что США сокращают свое военное присутствие на 400 военнослужащих — это фактически батальон — именно с той территории, которую контролируют силы демократической Сирии. Этот батальон занимался артиллерийской поддержкой курдов", — добавил эксперт.

Он добавил, что США ранее "во многом себя дискредитировали, когда вмешались в ситуацию вокруг Киркука".

"Когда были некие договоренности, что провинция останется за Иракским Курдистаном, а американцы в итоге его сдали иракцам, и те восстановили контроль. То есть, получается, что сирийские курды не уверены в США. А между сирийскими курдами и российскими офицерами контакты были и раньше. Некоторое время тому назад была проблема (провинции) Хасики, там были бои сирийских курдов с сирийскими правительственными войсками. И Россия помогла эту проблему урегулировать. И другие были примеры", — отметил Евсеев.

"То, что курды заявили о содействии обеспечению безопасности российских военных, говорит о том, что они стали склоняться к сотрудничеству именно с Россией, несмотря на то давление которое на них оказывают американцы. Скорее всего, США теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор, и контроль восстанавливается под руководством РФ. Раньше США рассчитывали, что левую сторону Евфрата им удастся удержать под собственным контролем, с помощью сирийских курдов, сейчас эти планы начинают рушиться", — добавил эксперт.

По его словам, эти события можно рассматривать и "как путь к стабилизации".

"Потому что Россия не силой решает вопрос, а договаривается с племенами, то есть делает то, что Дамаск делать не может, и с ним говорить не будут, а с нами разговаривают. Это показательно, так как в целом сила "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) была в том, что местные племена их поддержали, и они очень легко присоединяли территории, получали контроль над огромной территорией, не имея большого военного потенциала. А сейчас, если племена от них уходят, то это может привести к серьезному ослаблению ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор, это серьезный перелом", — резюмировал Евсеев.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>