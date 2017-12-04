Российский центр по примирению и ООН изучили ситуацию в Дейр-эз-Зоре

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Представители российского центра по примирению и ООН в Сирии изучили гуманитарную обстановку в восточной провинции Дейр-эз-Зор, представители ООН подготовят предложения по взаимодействию, сообщает центр в понедельник.

"С целью расширения гуманитарной деятельности ООН на территории Сирии офицерами центра по примирению совместно с представителями департамента безопасности ООН в Сирии проведён мониторинг гуманитарной обстановки в провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

Они встретились с представителями администрации провинции и обсудили вопросы наращивания гуманитарной помощи местному населению, обеспечения безопасности сотрудников ООН при осуществлении гуманитарной деятельности и возможность выделения помещений для офиса ООН и склада временного хранения гуманитарных грузов.

Российские военные и представители ООН установили, что в городе Дейр-эз-Зор сохраняется острый дефицит строительных материалов, а это в условиях сильного разрушения жилья затрудняет возвращении людей. Кроме того, из-за действий террористов отсутствует водо- и электроснабжение.