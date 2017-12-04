ВКС выполнили 672 боевых вылета для поддержки народного ополчения в Сирии

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Для поддержки отрядов народного ополчения племен Евфрата и курдских отрядов ВКС РФ выполнили 672 боевых вылета, поражено более 1 тысячи 450 целей, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В интересах поддержки наступления отрядов народного ополчения восточных племен Евфрата и курдских отрядов самообороны авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета, поражено более 1 тысячи 450 целей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для непосредственного управления и организации взаимодействия с отрядами народного ополчения в населенном пункте Сальхиях создан объединенный оперативный штаб, в который входят не только российские военные советники, но представители восточных племен Евфрата.

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