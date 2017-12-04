В Сирии прошло собрание комитета по управлению восточными районами Евфрата

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 4 дек – РИА Новости. Первое собрание делегатов Комитета по управлению восточными территориями Евфрата, на который был приглашен представитель российской группировки войск генерал-майор Евгений Поплавский, состоялось 3 декабря в провинции Дэйр-эз-Зор, сообщил в понедельник российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В первом заседании приняли участие 23 делегата, представляющие интересы всех этноконфессиональных групп и народностей, проживающих к востоку от Евфрата.

"Выступая перед делегатами собрания, генерал-майор Поплавский заявил, что группировка войск, состоящая из формирований народного ополчения восточных племен Евфрата, завершает операцию по разгрому террористов ИГИЛ* на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

"Действия группировки формирований народного ополчения против ИГИЛ* поддерживаются авиацией ВКС России… Все действия вооруженных отрядов народного ополчения на восточном берегу Евфрата координируются из Хмеймима штабом российской группировки войск в Сирии", — заявил Поплавский.

*Террористическая организация, запрещена в России

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