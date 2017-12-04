В Минобороны рассказали, когда Сирия к востоку от Евфрата будет освобождена

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Вся территория Сирии к востоку от Евфрата полностью будет освобождена от террористов в ближайшие дни, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ближайшие дни вся территория Сирии к востоку от Евфрата полностью будет освобождена от террористов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первый план выходят вопросы возвращения к мирной жизни освобожденных районов. Для этого в составе объединенного оперативного штаба развернуто отделение российского Центра по примирению, которое оказывает помощь шейхам и лидерам местных племен в формировании комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. В его состав вошли представители всех слоёв населения, племён, лица, пользующиеся авторитетом в социальных, экономических и научных кругах.