Оппозиция предложила семилетний мандат для будущего президента Сирии

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости. Проект будущей конституции Сирии, подготовленный платформой "Астана" сирийской оппозиции, предусматривает сильную фигуру президента, срок полномочий которого будет составлять семь лет, после чего он не сможет претендовать на переизбрание, заявили РИА Новости знакомые с документом эксперты.

Ранее лидер платформы Ранда Кассис сообщила, что до конгресса сирийского нацдиалога в Сочи в начале 2018 года они намерены ознакомить с проектом российское руководство.

"Роль президента, которую мы предлагаем — это микс моделей, существующих во Франции и США", — сказала представитель платформы.

Предполагается, что президент будет главнокомандующим вооруженными силами страны, а также главой совета национальной безопасности. Главе государства будет помогать вице-президент, который в отличие от ситуации, предусмотренной в США, не сможет автоматически стать его преемником в случае отставки или какого-либо инцидента.

Эксперты отметили, что претендовать на пост президента смогут все граждане Сирии, в том числе представители зарубежной диаспоры и обладатели двойного гражданства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>