МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* под руководством США за время операции освободила от боевиков территории в Ираке и Сирии, на которых проживали 7,5 миллиона человек.
По данным коалиции, в результате деятельности международных сил доходы боевиков от продажи нефти сократились на 90%. В Ираке благодаря действиям иракских сил безопасности у боевиков было отвоевано 52 тысячи квадратных километров, отметила коалиция.
Коалиция под руководством США включает более 70 стран. Она действует против ИГ* в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещена в России
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