Коалиция заявила об освобождении от ИГ* 7,5 миллиона человек в САР и Ираке

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* под руководством США за время операции освободила от боевиков территории в Ираке и Сирии, на которых проживали 7,5 миллиона человек.

"ДАИШ* (арабское название ИГ*) потеряла почти всю территорию, которую когда-то удерживала под своим контролем. Освобождены 7,5 миллиона человек. ДАИШ* не удалось повторно занять ни один освобожденный район", — говорится в официальном Twitter-аккаунте коалиции.

По данным коалиции, в результате деятельности международных сил доходы боевиков от продажи нефти сократились на 90%. В Ираке благодаря действиям иракских сил безопасности у боевиков было отвоевано 52 тысячи квадратных километров, отметила коалиция.

Коалиция под руководством США включает более 70 стран. Она действует против ИГ* в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения официального Дамаска.