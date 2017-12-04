Боевикам ИГ* позволили покинуть Ракку по требованию США, сообщили СМИ

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Боевикам террористической группировки "Исламское государство"* разрешили уйти из сирийской Ракки по требованию США, чтобы они оказали сопротивление правительственной армии Сирии в Дейр-эз-Зоре, заявил бывший пресс-секретарь Сирийских демократических сил (SDF) Талал Сило, бежавший в середине ноября в Турцию.

Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си сообщила, что поддерживаемые коалицией во главе с США арабо-курдские отряды SDF обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ*. В постпредстве Сирии при ООН заявили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ* из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

Пентагон подтвердил уход из Ракки около 300 боевиков ИГ* в рамках достигнутого соглашения между SDF и городским советом, однако отверг утверждения о том, что коалиция во главе с США была одной из сторон этой сделки.

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил вывод боевиков ИГ* из Ракки и заявил, что утверждения представителей Пентагона о непричастности к этому США неубедительны.

"Американцы считали, что отряды режима (президента Сирии Башара) Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что силы режима Асада продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы SDF вступила в переговоры с ИГ*. Таким образом, террористы должны были выйти из Ракки и направиться в город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор, расположенный неподалеку от сирийско-иракской границы, и помешать продвижению режима Башара Асада. Переговоры проводились с целью разрешить вывод 3,5 тысячи террористов", — заявил Сило в интервью агентству Anadolu

По его словам, для прикрытия этой операции был разыгран "театральный" сценарий" со сдачей 275 боевиков ИГ*, за которых выдали группу людей из лагеря Айн-Иса.

"Второй сценарий разыгрывался непосредственно перед прессой. Журналистам запретили поехать в Ракку. Им сказали, что вступят в столкновения с террористами ИГ*, которые откажутся выйти из города. Хотя на самом деле не было выпущено ни одной пули. За это время выведенные из города террористы ИГ* добрались до пункта назначения. Вслед за этим мы объявили, что взяли Ракку. Позднее узнали, что часть террористов ИГ* дали взятку и направились в другие места", — сказал Сило.

По его словам, Ракка — не первое место, откуда террористов ИГ выводили, договорившись с ними. "Непосредственно перед тем, как было объявлено об освобождении Манбиджа, военный совет города сообщил о том, что двум тысячам террористов ИГ* разрешено выйти из города под прикрытием гражданских лиц. SDF, США и военный совет Манбиджа разрешили террористам направиться в Джераблус, обеспечив им защиту", — заявил Сило.

Он добавил, что такая же договоренность имела место в районе Табка у реки Евфрат, когда США разрешили организовать безопасный коридор по выходу из города 500 боевиков ИГ* с оружием и боеприпасами, которые передислоцировались в Ракку.

*Террористическая организация, запрещена в России