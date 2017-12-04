МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Комитеты по международным делам ГД и парламента Ирана на совместном заседании обсудят восстановление объектов инфраструктуры в Сирии, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, парламентарии должны обсудить деятельность шиитской милиции в районах, где проживает шиитское население.

"Нам есть о чем говорить. И кроме того, впереди реконструкция объектов инфраструктуры Сирийской арабской республики. Так что по сирийскому досье с… парламентариями нам есть о чем говорить", — сказал Слуцкий.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.