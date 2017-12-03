Россия и Турция зафиксировали четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по четыре нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хомс – два, Дамаск – один, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Алькин провинции Дераа, местному населению доставлено продовольствие (рис, сахар, мясные консервы) общим весом 1,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 97 жителям.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2293.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.