ХМЕЙМИМ (Сирия), 1 дек — РИА Новости. Еще 60 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"За сутки в свои дома возвратились 60 человек, из них в провинцию Алеппо – 37 и Хомс – 23 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские офицеры провели рабочую встречу с представителями администрации провинции Хомс, во время которой уточнили план по возвращению людей в свои дома и оказанию помощи в восстановлении жилья.
Российские военные врачи в течение суток оказали медицинскую помощь 118 гражданам Сирии, из них хирургическую помощь получили 43 местных жителя, терапевтическую – 75.
Также к режиму прекращения огня присоединился еще один населенный пункт.
"В результате совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и Комитета национального примирения зоны деэскалации № 2 "Хомс" подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Арджун провинции Хомс", — говорится в сообщении.
Центр по примирению доставил в населённый пункт Шения гуманитарный груз общим весом 1,9 тонны. Местным жителям и беженцам выданы 500 продовольственных наборов из риса, мясных консервов, сахара. Во время акции российские военные медики оказали помощь 43 жителям, в том числе 5 детям. Безопасность гуманитарной акции обеспечивала Военная полиция ВС РФ.
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