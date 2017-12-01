Центр по примирению: в Сирии 60 человек за сутки вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ (Сирия), 1 дек — РИА Новости. Еще 60 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки в свои дома возвратились 60 человек, из них в провинцию Алеппо – 37 и Хомс – 23 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские офицеры провели рабочую встречу с представителями администрации провинции Хомс, во время которой уточнили план по возвращению людей в свои дома и оказанию помощи в восстановлении жилья.

В населённом пункте Маррет-Умм-Хауш (провинция Алеппо) прошла рабочая встреча офицеров Центра по примирению с представителями Совета самоуправления кантона Шахба, темой которой стала оценка состояния элементов инфраструктуры и возвращения беженцев из лагерей "Робар" и "Шахба", были определены первоочередные объекты, которые необходимо восстановить, чтобы создать благоприятные условия для возвращения беженцев.

Российские военные врачи в течение суток оказали медицинскую помощь 118 гражданам Сирии, из них хирургическую помощь получили 43 местных жителя, терапевтическую – 75.

Также к режиму прекращения огня присоединился еще один населенный пункт.

"В результате совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и Комитета национального примирения зоны деэскалации № 2 "Хомс" подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Арджун провинции Хомс", — говорится в сообщении.

Центр по примирению доставил в населённый пункт Шения гуманитарный груз общим весом 1,9 тонны. Местным жителям и беженцам выданы 500 продовольственных наборов из риса, мясных консервов, сахара. Во время акции российские военные медики оказали помощь 43 жителям, в том числе 5 детям. Безопасность гуманитарной акции обеспечивала Военная полиция ВС РФ.

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