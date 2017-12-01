Посол в России рассказал, кто представит Сирию на конгрессе нацдиалога

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Делегация Дамаска на конгрессе нацдиалога Сирии будет включать широкий круг представителей общественных организаций и партий, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Во-первых, там будет присутствовать очень много представителей общественных деятелей, очень много представителей общественных организаций, разные представители партий, журналисты. Они (Россия) хотят собрать в Сочи наибольшее число людей, которые на самом деле представляют наше общество", — сказал Хаддад журналистам.

По словам посла Сирии, "на самом деле, когда говорили раньше, что представители, допустим, оппозиции в Эр-Рияде, что они являются представителями сельского народа, или в Каире, например, это не так". "Те, которые будут присутствовать в Сочи, будут истинные представители сирийского народа", — отметил Хаддад.

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