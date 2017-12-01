Посол в России рассказал, кто представит Сирию на конгрессе нацдиалога

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Делегация Дамаска на конгрессе нацдиалога Сирии будет включать широкий круг представителей общественных организаций и партий, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
По словам посла Сирии, "на самом деле, когда говорили раньше, что представители, допустим, оппозиции в Эр-Рияде, что они являются представителями сельского народа, или в Каире, например, это не так". "Те, которые будут присутствовать в Сочи, будут истинные представители сирийского народа", — отметил Хаддад.
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