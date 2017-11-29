Правительственная делегация Сирии прибыла на встречу с де Мистурой

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Делегация правительства Сирии прибыла в офис ООН в Женеве для встречи со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой в рамках восьмого раунда женевских межсирийских переговоров, сообщает корреспондент РИА Новости.

Делегация Дамаска во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари прибыла в Женеву в среду утром, на второй день после начала восьмого раунда межсирийских переговоров. Перед переговорами с де Мистурой у делегации состоялась встреча с постпредом РФ при ООН в Женеве Алексеем Бородавкиным.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.

Как передал в среду телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники, раунд продлится до 15 декабря, а не 2 декабря, как сообщалось ранее.

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