Небензя назвал действия коалиции США в Сирии шагами по расчленению страны

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия коалиции США в Сирии реальными шагами по расчленению страны.

"Поступают сведения, что при непосредственном участии коалиции в освобожденных от ИГИЛ* районах создаются некие местные органы власти, с которыми обговариваются меры по экономическому восстановлению. С сирийскими властями эти вопросы не обсуждаются", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский постпред подчеркнул, что "то, чем занимается коалиция, — это реальные шаги по расчленению страны".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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