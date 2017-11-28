У России и США схожее видение сирийского урегулирования, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Москвы и Вашингтона схожее видение того, как остановить гражданскую войну в Сирии

"Что касается России, то здесь есть области для сотрудничества. Мы усердно работаем в Сирии, чтобы победить ИГ*, и мы на пути полной победы раз и навсегда над ИГ* в Сирии. Мы работаем вместе с Россией по тому, как предотвратить гражданскую войну (в Сирии)", — сообщил Тиллерсон, выступая в Wilson Center в Вашингтоне.

Он отметил, что Россия и США проводят много дискуссий по этой вопросу, и "здесь есть много схожего".

*Запрещенная в России террористическая организация

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